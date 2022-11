Tunisie : la production lucrative d'huile de figues de barbarie

En Tunisie, les producteurs de figues de barbarie prévoient un retour sur investissement dans les cosmétiques à base de cactus.

Dans le district de Zelfen dans le centre du pays, Mohamed Rochdi Bannani est l’un des premiers avoir investi dans la transformation des pépins des fruits en Tunisie.

Propriétaire de 420 hectares de figuiers de barbarie certifiés bio équitable, il produit jusqu’à 2000 litres d’huile de pépins de figues, 95 % sont destinés à l’export.

"Notre capacité de production du fruit [figue de barbarie] est actuellement de 20 000 tonnes par an. Nous ne pouvons pas transformer tous les fruits en huile puisque l'huile n'est pas encore assez connue [pour que nous] puissions vendre toute notre production. Donc, nous transformons, d'une part, et nous vendons les fruits alléchants, d'autre part." a déclaréMohamed Rochdi Bannani, PDG de Nopal Tunisie.

Outre le fruit aussi appelé poire cactus, les producteurs comptent sur la popularité grandissante de l’huile de figues de barbarie en tant qu’huile cosmétique aux roches propriétés antioxydantes.

Extraite des graines du fruit, l’huile peut être vendue jusqu’à 350 euros le litre.

Une source de développement local qui pourra apporter de la richesse à la province marginalisée de Kasserine où le taux de pauvreté est de 33% et de chômage de 20%.

Plus de 5000 personnes bénéficient déjà d’emplois dans le secteur.

"L'huile de figue de barbarie n'était pas connue avant. Mais maintenant, de plus en plus de gens commencent à la connaître et à l'utiliser et ils en sont satisfaits. C'est une huile précieuse qui a un fort effet antioxydant car elle est très riche en vitamine E....." a dit Dalila Samaali, responsable qualité chez Nopal Tunisie.

L’avantage de l’exploitation de figuiers de barbarie est que les agriculteurs ne craignent pas l’aridité des sols.

La Tunisie est tombée largement sous le seuil de la pénurie d'eau, estimé à 1.700 m3 par habitant, avec seulement 428 m3 par habitant par an, selon les derniers chiffres officiels datant de 2004 mais l’arbre peu exigeant consomme peu d’eau.

"La figue de barbarie [est l'une des] plantes les plus résistantes aux conditions de pénurie d'eau, à la sécheresse prolongée, c'est-à-dire au changement climatique." a expliquéBoubaker Raddaoui, responsable de la filière figue de barbarie, Projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et locaux (PAMPAT) soutenu par l'ONU.

La Tunisie est au cinquième rang mondial en termes de surfaces cultivées en figues de barbarie à des fins commerciales avec 117.771 ha, derrière le Brésil, le Mexique, l'Ethiopie et le Maroc.

Le pays nord-africain, parvenu à une production annuelle de 550.000 tonnes de fruits, mise aujourd'hui essentiellement sur l'huile.

Si près de 8.000 litres ont été exportés en 2021 pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, cet engouement a cependant ses limites en raison de difficultés d'entrée sur des marchés très dynamiques comme le Japon ou la Corée du sud.