RDC : l'appel à l'aide des déplacés au gouvernement

Deux personnes sont mortes foudroyées lundi dans un camp de personnes déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo.

Face aux récents combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, plus de plus de 260 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers selon les Nations Unies.

A seulement 20km des lignes de front, au nord de Goma, les occupants du camp de Kanyaruchinya, tentent de faire face à ces soudaines disparitions.

"C'était hier vers 14 heures, alors qu'il pleuvait, ma femme sortait de la maison ici, elle se dirigeait vers le voisin. C'est après que la foudre l'a frappée et qu'elle est morte" a expliquéAluku Zirikane Jackson, mari d'une des victimes.

Les corps des victimes ont été transportés à la morgue provinciale de Goma en attendant les funérailles.

Les familles des victimes en deuil ont demandé l'aide du gouvernement.

"Que le gouvernement nous aide avec de l'assistance parce que nous souffrons beaucoup, les déplacés souffrent, nous n'avons pas de nourriture, et la souffrance s'aggrave chaque jour." a dit Byamungu Sigrezambo, 31 ans, père d'une des victimes.

D'autres personnes déplacées vivant dans ce site restent préoccupées par les conditions de vie difficiles.

"Donc ces camps en ce moment, les gens vivent dans des abris très précaires, avec peut-être un accès très limité à l'eau, un accès très limité à la nourriture. Et c'est ce qui nous préoccupe le plus. Il pleut considérablement en ce moment, par intermittence, dans l'est de la RDC, et comme vous pouvez l'imaginer, la pluie s'accompagne d'humidité et de froid, et les gens luttent pour rester au chaud, au sec et en sécurité." a déclaréShelley Thakral, Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Les nouveaux combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise et ses alliés dans le territoire de Rutshuru, ont forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des sites informels à Kanyaruchinya et dans les localités environnantes.