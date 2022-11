Mali : retrait des soldats allemands de la mission de l'ONU

L’Allemagne a annoncé mardi qu’elle prévoyait de mettre fin à la participation de ses soldats à la mission militaire des Nations Unies au Mali.

Après 10 ans de déploiement, le contingent allemand composé de plus de 1000 soldats pourraient faire ses valises d’ici au milieu de 2024. Calendrier tient compte des élections dans le pays en février 2024.

Le gouvernement allemand proposera au parlement une dernière prolongation de cette mission d’un an, afin de préparer ce départ de manière structurée.

La décision est tout sauf une surprise. Les couteaux entre Mali et les occidentaux sont tirés depuis. Principale pomme de discorde : la présence des paramilitaires russes de Wagner dans le pays.

"Les soldats maliens qui étaient si bien entraînés sont ensuite allés combattre avec les forces russes, je ne sais pas à 100 % si c'était les forces de Wagner (Groupe) à chaque fois ou non, mais ils ont combattu avec les forces russes et il y a aussi eu des violations des droits de l'homme. Et cela n’est pas notre raison d'être. Pas seulement la formation, peu importe ce qui se passe ensuite, mais agir sur des principes. Et c'est pourquoi nous avons mis fin à la mission de formation.’’, explique Christine Lambrecht, ministre allemande de la défense.

La Grande-Bretagne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait retirer ses troupes de la mission de l'ONU au Mali en raison de la dépendance supposée de Bamako au groupe Wagner. Le date de ce retrait n’a pas été communiquée.