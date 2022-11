Af. du Sud : le président Ramaphosa maintenu à la tête de l'ANC ?

En Afrique du sud, le président Cyril Ramaphosa brigue un second mandat à la tête du Congrès national africain ANC.

Selon un décompte publié mardi, le chef d’état est largement en tête de la course à la présidence du parti au pouvoir avec plus de deux fois plus de nominations que son adversaire.

Âgé de 70 ans, Cyril Ramaphosa, a obtenu 2 037 nominations de la part des sections du parti, contre 916 pour son rival Zweli Mkhize, 66 ans, ancien ministre de la santé qui a démissionné à la suite d'allégations de corruption.

L'ANC, le parti de Nelson Mandela, a été le fer de lance de la lutte contre l'apartheid et gouverne l'Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie en 1994.

Une conférence sera tenue par le parti entre le 16 et le 20 décembre pour élire les dirigeants du parti.

M. Ramaphosa cherche à obtenir un second mandat lors des élections nationales de 2024 à la tête du pays après avoir succédé en 2018 à son patron, l'ancien président Jacob Zuma, éclaboussé par les scandales.

Sa candidature intervient malgré le risque d'une éventuelle destitution pour avoir prétendument couvert un crime en 2020.