Tunisie : le sommet de la Francophonie referme ses portes

Le sommet des 88 pays membres du bloc francophone s'est achevé dimanche en Tunisie avec l'objectif affiché de peser plus dans le règlement de crises, notamment en Afrique.

La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a été réélue pour un nouveau mandat de quatre ans et la France a été désignée à la présidence de la Francophonie en 2024, pour succéder à la Tunisie.

Nous allons vers une francophonie du futur, modernisée, beaucoup plus pertinente. Donc, en pleine mutation. Ce n'est pas facile non plus. Et surtout, nous nous sentons dans l'obligation d'offrir à nos concitoyens francophones les fruits du travail de l'organisation. Nous nous sentons dans l'obligation de donner plus d'espoir à la jeunesse francophone a-t-elle souligné.

Louise Mushikiwabo a appelé à investir et améliorer l'éducation en français sur le continent africain. Selon la secrétaire générale, il faut renforcer la Francophonie économique, dans le cadre une coopération accrue au sein de l'espace francophone, qui passera notamment par le numérique l'une des thématiques principales du sommet prolongé par un Forum économique jusqu'à lundi.