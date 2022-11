Mondial au Qatar : Le Maroc rêve d'égaler ou surpasser son exploit de 1986

Pour leur sixième Mondial, les Marocains rêvent d'un exploit, à l'image de celui réalisé il y a une trentaine d'années au Mexique quand les Lions de l'Atlas s'étaient hissés en huitième de finale. Leur parcours leur avait permis d'entrer dans l'histoire du football en tant que première équipe du Continent à aller si loin dans une coupe du monde.

Membre des Lions de l'Atlas de 1977 à 1988, Abdelkrim Merry surnommé "Krimau" indique que le succès de son équipe en 1986 s'explique par la période florissante : "Ce que le Maroc a réalisé en 1986 prend racine en 1982, quand notre équipe a gagné aux Jeux méditerranéens puis aux Jeux panarabes où nous avons atteint la finale. En 1986 il y eu la Coupe d'Afrique avant la Coupe du monde, donc il y avait une continuité, la sélection était solide depuis 1982. Si vous demandez à un Marocain s'il connaît l'équipe de 1982 à 1988, il vous donnera les noms des joueurs".

Signe du destin ou non, comme en 1986, au Qatar, le Maroc évolue dans le groupe F avec là aussi de sérieux adversaires comme la Belgique, numéro 2 mondial. Pour l'ancien attaquant, la victoire repose sur un esprit robuste, "Pendant la Coupe du monde au Mexique, à laquelle le Maroc a participé, nous avons joué contre de grandes équipes, comme la Pologne, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal. Cela signifie que le choix était difficile, mais nous étions bien préparés et bien équipés, et nous avions un moral élevé.", explique Abdelkrim Merry aujourd'hui entraîneur.

Le Maroc débutera la compétition mercredi 23 novembre contre la Croatie, finaliste malheureuse en 2018, avant d'affronter la Belgique dimanche 27 novembre et le Canada le 1er décembre.