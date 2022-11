Coupe du Monde : le Sénégal affronte les Pays-Bas pour son entrée en lice

Après le premier match du groupe A qui a opposé le Qatar à l'Équateur dimanche à l'ouverture de la coupe du monde, Les Lions de la Teranga affronteront les Pays-Bas ce lundi au stade Al Thumama de Doha.

Les Champions en titre de la coupe d'Afrique entrent dans la compétition ce lundi face aux Pays-Bas. Pour le coach, Aliou Cissé, il faut avant tout que son équipe passe la phase de poule si elle veut espérer aller loin dans cette compétition et rêver d'une finale : bien sûr, il n'est pas facile de gagner la Coupe du monde. Nous savons que tous les matchs seront difficiles. Nous allons devoir les prendre un par un. Et avant de parler de la finale, j'aimerais me concentrer sur les Pays-Bas, puis sur le Qatar et l'Équateur, et ensuite nous verrons ce qui se passera. Mais il est vrai qu'il y a 20 ans, 35 ans, le football africain était très différent. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats du monde, dans les meilleurs championnats d'Europe.

L'entraîneur sénégalais, a appelé le jeune défenseur d'Anderlecht Moussa Ndiaye pour remplacer sa star Sadio Mané, forfait pour la coupe du Monde. Selon Krépin Diatta, un des leaders de l'équipe l'absence du capitaine des Lions n'entravera pas la détermination du groupe : Bien sûr, nous aurions aimé qu'il soit là, mais Dieu en a décidé autrement. Bien sûr, nous avons cependant toujours une mentalité très forte. Nous sommes à l'aise ensemble et nous sommes forts en tant qu'équipe. Bien sûr, c'est une grosse perte, mais nous avons une mentalité forte. Nous faisons preuve d'esprit d'équipe et nous sommes bien ensemble et je suis sûr que nous allons obtenir de bons résultats lors de cette Coupe du monde.

Si un défenseur remplace un attaquant dans la liste des 26, c'est aussi parce que le Sénégal rencontre des problèmes administratifs avec le défenseur de l'AS Monaco Ismail Jakobs. Selon Aliou Cissé, il pourrait retrouver les Lions pour le second match contre le Qatar. Autre absence probable dans le groupe des Oranje, celle de l'attaquant Memphis Depay, éloigné des terrains depuis septembre en raison d'une blessure à une cuisse, il ne débutera pas lundi contre le Sénégal, selon son sélectionneur Louis van Gaal.

Après les Pays-Bas, le Sénégal jouera le Qatar le pays organisateur le 25 novembre et l'Équateur le 29 novembre prochain. La Tricolor s'est imposée 2-0 contre les Bordeaux dimanche en match d'ouverture de la 22 édition de la Coupe du Monde.