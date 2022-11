Guinée équatoriale : ouverture des urnes pour les élections générales

Le vote a commencé dimanche en Guinée équatoriale pour la présidentielle et les législatives, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président depuis 43 ans, étant assuré d'être réélu.

Les portes du bureau de vote de l'école Nuestra Señora de Bisila, dans le quartier populaire de Semu, ont ouvert pour laisser entrer quelques dizaines d'électeurs qui patientaient depuis le petit matin.

Briguant un sixième mandat à 80 ans, M. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'Etat, hors monarchie.

Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son tout puissant Parti Démocratique de Guinée Equatoriale (PDGE) détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et les 55 du Sénat, qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin regroupant aussi les municipales.

Pour la présidentielle, Teodoro Obiang fait face à deux candidats: Andrès Esono Ondo, pour la Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS), seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Buenaventura Monsuy Asumu du Parti de la Coalition Sociale démocrate (PCSD), micro-mouvement jusqu'alors allié au PDGE aux législatives.

Le chef de l'Etat a pris le pouvoir par un coup d'Etat en 1979 dans ce pays pétrolier d'Afrique centrale indépendant de l'Espagne depuis 1968, en renversant son oncle Francisco Macias Nguema, qu'il a fait fusiller deux mois plus tard.

Son régime est régulièrement accusé par les ONG internationales et des capitales occidentales de réprimer violemment toute opposition et de bafouer les droits de l'Homme, ainsi que pour l'ampleur de la corruption.

Dimanche, 427 661 Equatoguinéens en âge de voter sont convoqués aux urnes sur près de 1,4 millions d'habitants..