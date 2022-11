Tunisie: des manifestants dispersés par la police à l'ouverture du sommet de la Francophonie

En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté, pour connaître le sort de migrants tunisiens portés disparus depuis près de deux mois. Réprimés par la police, les manifestants tentent depuis vendredi de se rendre au 18e sommet de la Francophonie pour faire entendre leur voix.

Après un face-à-face tendu près de la "Chaussée Romaine", unique route d'accès à Djerba, les manifestants se sont repliés sur la ville de Zarzis.

Ali Kenis, un pêcheur local, a décidé de rejoindre ce mouvement:

"Nous allons entamer une action de désobéissance civile, et fermer tous les points d'entrée et de sortie de la ville de Zarzis, ainsi que tous les établissements publics et privés, de manière à isoler la ville."

Une grève générale a été observée dans la ville de Zarzis le 18 octobre dernier pour réclamer une enquête sur le naufrage du bateau, qui a fait 8 morts et 12 disparus, ainsi que sur l'enterrement hâtif de certains corps dans un cimetière privé, habituellement réservé aux migrants sub-sahariens.

Ces manifestants espèrent attirer l’attention des chefs d'Etat et gouvernements, réunis pour le sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie, ce week-end à Djerba.