Kenya : Des ânes pour lutter contre la pauvreté des femmes

A Mwingi, au kenya, les ânes permettent aux femmes de s’émanciper financièrement.

Dans cette région semi-aride avec des réseaux routiers moins développés que dans le reste du pays, les ânes jouent un rôle important dans le secteur des transports, et ce sont les femmes qui ont lancé cette initiative.

Brooke East Africa et Caritas Kitui ont été les premiers à aider les femmes à tirer le maximum de bénéfices offerts par les ânes tout en veillant à ce que la bête soit toujours en bonne santé.

Florence Ndeti, responsable à Caritas explique le projet:

D'après nos observations, la plupart des ânes n'étaient pas soignés de la bonne manière. Les gens les considéraient juste comme des bêtes de somme, nous nous sommes donc rendu compte qu'il y avait un problème et nous avons décidé d'y remédier et de réunir toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les propriétaires, les utilisateurs et la population en général, ainsi que les professionnels, pour commencer à apprécier la valeur économique de l'âne dans la région et veiller à améliorer son bien-être au quotidien.

Au village, Josprinta est à la tête d'un groupe de femmes qui mettent en commun les ressources générées par les recettes que leur rapporte les ânes, en vue de développer leur économie, tout en favorisant leur épanouissement personnel.

Josprinta explique comment fonctionne cette coopérative:

Lorsque j'obtiens un contrat pour fournir de l'eau, j'appelle les femmes de mon groupe afin que nous puissions collecter de l'argent qui servira à acheter de la nourriture et à prendre soin de nos familles. Grâce aux retombées financières de ce travail, nous sommes en mesure d'utiliser nos propres ânes et de centraliser les fonds pour payer les frais de scolarité de nos enfants.

Bien que les ânes soient utilisés pour favoriser l'indépendance économique des femmes, Caritas s'inquiète de la baisse du nombre d'ânes suite à la création d'un abattoir dans la région. Les parties concernées craignent que les recettes de ces femmes ne soient interrompues du fait de la hausse des vols d'ânes.