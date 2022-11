Tunisie : Manifestation contre la crise des ordures à Sfax

Plus de 1.000 personnes ont manifesté jeudi à Sfax en Tunisie, pour protester contre la crise des ordures.

L’accumulation des déchets dans les rues de la deuxième ville du pays depuis des mois, a été exacerbée par l’incendie d’une décharge qui pollue l'air que respirent les habitants.

Les décharges disponibles ayant atteint leur capacité maximale, les habitants étant contraints de brûler eux-mêmes leurs propres détritus.

" Nous étouffons ! En 2018, les habitants de Sfax ont fermé la SIAPE (société publique de traitement du phosphate) et ont crié le slogan "Nous étouffons, fermez la SIAPE !". Aujourd'hui, les habitants de Sfax se rassemblent dans le centre-ville et crient : Nous suffoquons à cause des ordures !" a expliqué Amine Sleimi, habitant de Sfax.

"Les responsables ne font pas leur travail. Ils ne cherchent pas de solutions. Même les solutions qui ont été proposées par des experts ou des composantes de la société civile n'ont pas été entendues. Ils (les responsables) ne sentent pas le danger que nous et nos enfants vivons." a ditDalal Zaibi, habitante de Sfax.

Des manifestants, dont des éboueurs qui se sont rassemblés devant le siège du gouvernement provincial ont exigé la démission du gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh, qui, la veille, avait tenté de minimiser les dangers d'un incendie de décharge près du port de la ville.