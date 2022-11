Mondial 2022 : Pour les femmes arbitres sélectionnées, c'est "un honneur"

J - 2 avant le coup d'envoi de la 22eme édition de la coupe du monde de football masculine. Du côté des maîtres du jeu, la pression monte aussi.

Le mondial qatari entrera dans l’histoire comme la première coupe du monde masculine à rassembler des femmes arbitres ; 3 assistantes et trois centrales.

La Rwandaise Salima Mukansanga exprimait son immense fierté ce vendredi.

"Faire partie de cette aventure, et puis figurer parmi les gens qui font cette histoire. C'est quelque chose de vraiment... tellement excitant."

A cette sportive s'ajoutent la Française Stéphanie Frappart, la Japonaise Yoshimi Yamashita, également sélectionnées en tant qu'arbitre centrales.

Durant l'annonce des nominations, Pierluigi Collina, le chef de la Commission des arbitres de la FIFA, avait déjà insisté sur le fait que "la qualité" de ces professionnels était l'élément centrale qui avait été pris en considération.

Si l'arbitre assistante Kathryn Nesbitt est consciente du cratère inédit de sa sélection pour un évènement qui se déroule dans un pays parfois critiqué pour son bilan en matière de droits de la femme, l'Américaine reste focalisée sur le football.

"C’est un grand honneur de représenter les femmes. Mais très sincèrement, on se sent membres d’une même équipe. C’est ça, je l’espère qui sera retenu comme la grande l’histoire et plus comme quelque chose de spécial. Nous formons une équipe."

Neuza Back (Brésil) et Karen Diaz Medina du Mexique complète le trio d'arbitres assistante.

Mettre l'accent sur la beauté du football

Yoshimi Yamashita n'est devenue arbitre qu'après avoir été persuadée par un ami d'université, qui, d'après ses mots "[l]'a à moitié traînée" pour prendre en charge un match pour la première fois.

Mukansanga, elle, a été appelée pour la Coupe du monde après être devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations masculine en janvier 2022.

La Rwandaise de 34 ans se rêvait autrefois basketteuse professionnelle. A 20 ans déjà, elle faisait office d'arbitre dans le championnat national féminin de son pays.

Pour la française Stéphanie Frappart, être sélectionnée pour la Coupe du monde semblait une étape logique après une ascension fulgurante vers l'arbitrage de haut niveau en Europe.

Elle a été la première femme à arbitrer en Ligue 1 française en 2019, l'année même où elle a pris en charge la finale de la Coupe du monde féminine dans son pays.

L'arbitre de 38 ans a également arbitré la finale de la Supercoupe de l'UEFA 2019 entre Liverpool et Chelsea, avant d'officier en Ligue des champions en 2020, puis en finale de la Coupe de France la saison dernière.

Néanmoins, aucune de ces six pionnières ne souhaite que leur sexe soit un sujet de discussion, et elles ne cherchent pas non plus à être sous les feux de la rampe.

"Je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que l'accent est mis sur la beauté du football. Je ne suis pas intéressé par le pouvoir ou le contrôle", a déclaré la Japonaise Yamashita dans une récente interview accordée à FIFA.com.

Stéphanie Frappart a insisté de son côté : "Ce n'est plus une question de sexe. Il s'agit de vos capacités".

La centaine d’arbitres sélectionnée par la Fifa officiera entre le 20 novembre et le 18 décembre. Ces professionnels quitteront le centre d'entraînement du Qatar Sports Club pour les 8 stades qui accueilleront les rencontres du mondial.

Ces femmes et ces hommes auront la responsabilité d'arbitrer les 64 matchs à l'issue desquels une équipe sera sacrée championne du monde.