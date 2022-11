John Legend, son combat pour la justice

John Legend, la star afro-américaine et auteur de All of Me est connu pour son talent de chanteur, mais en dehors des scènes pour son combat pour la justice a l'égard des noirs aux Etats-Unis.

À Abou Dhabi, ou il s'est récemment produit à l'occasion du cinquième anniversaire du musée du Louvre, il a réaffirmé son engagement à utiliser sa popularité pour défendre les communautés discriminées dans son pays. John Legend tire son inspiration des grandes figures de la musique qui ont porté cette lutte pour l'égalité...

J'ai toujours été fan des artistes qui utilisaient leur plateforme pour essayer de changer le monde, ils m'ont toujours inspiré, j'ai toujours pensé que cela faisait partie de ce que signifiait être un artiste, des gens comme Nina Simone et Paul Robeson et Marvin Gaye et Bob Dylan et tant d'autres se sont exprimés pour ce en quoi ils croyaient et ont écrit des chansons à ce sujet et ont également financé des mouvements de protestation, et se sont exprimés pour ce qu'ils croyaient être juste."

John Legend et l'avocate Michelle Alexander se sont battus pour faire adopter la Pretrial Fairness Act, dans l'Etat de l'Illinois qui exige l'annulation de la liberté sous caution. Pour lui, les personnes aux faibles moyens ne devraient pas avoir à payer en attendant leur procès.

"Eh bien, aux États-Unis, je me concentre principalement sur l'amélioration de nos communautés en investissant dans celles-ci et pas dans des choses qui sont nuisibles comme plus de prisons et plus de maintien de l'ordre, donc c'est vraiment mon objectif, investir dans nos communautés, essayer de les rendre plus fortes et non dans des systèmes qui causent du tort à nos communautés."

Pour faire changer les stéréotypes de racisme ancrés dans l'histoire de son pays, John Legend prêche l'amour comme solution : c'est une partie de ce que je veux faire dans le monde, et il s'agit vraiment de répandre l'amour plus que tout, et je pense qu'une politique de l'amour signifie que vous croyez en la justice, vous croyez en l'équité, en faisant ce que nous pouvons pour investir dans des solutions qui vont réellement améliorer la vie des gens. Et donc c'est vraiment ma politique, c'est une politique d'amour."

À l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, John Legend avait posté sur Instagram une photo avec l'ancien président Barack Obama, pour encourager les gens à voter. Les réseaux sociaux, jouent selon lui un rôle essentiel dans la diffusion de ses messages à l'endroit de sa communauté.