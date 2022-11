Kenya : 2 immeubles s’effondrent en moins d'une semaine, 2 morts

Un immeuble en construction à Ruaka près de Nairobi s'est effondré tuant au moins deux personnes jeudi.

Trois autres personnes ont été sauvées des décombres. Cet effondrement est le deuxième incident à se produire cette semaine. Déjà, mardi, un immeuble de plusieurs étages s'est effondré dans le quartier de Kasarani près de la capitale faisant au moins trois morts.

Maman et papa étaient à l'intérieur de la maison quand le bâtiment a commencé à s'effondrer, puis s'est effondré sur eux. Alors quand l'ambulance est venue les secourir, ils les ont trouvés déjà morts et l'immeuble n'était pas complètement achevé explique un habitant.

Les causes de l'accident n'ont pas été communiquées dans l'immédiat, mais certains résidents accusent les propriétaires et le silence des autorités. Mercredi, le gouverneur de Nairobi avait promis de faire arrêter et inculpé le propriétaire du premier immeuble effondré, mais ce dernier est en cavale.

Les effondrements de bâtiments sont fréquents à Nairobi, où la demande de logements est en forte croissance. Cependant, des malfaçons dans la construction ajoutées à des réglementations non respectées et la corruption ont conduit à plusieurs accidents mortels au Kenya ces dernières années.