Afrique du Sud: des chasseurs de fantômes posent leurs valises dans une université

Caméra infrarouge, détecteurs de mouvement et de chaleur, radios, cet arsenal technologique pour démontrer l'existence des phénomènes paranormaux.

À la nuit tombée à Pretoria, dans cette aile désaffectée d'une des plus grandes universités d'Afrique du Sud, démarre l'exploration.

Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer, nous sommes littéralement une bande de gars qui se tiennent dans le noir, qui ne posent de questions à personne et nous suivons des petites lumières rouges clignotantes et vertes clignotantes. Je peux comprendre pourquoi les gens pensent que nous sommes fous, explique Rivas Bright, responsable de la maintenance et fondateur de The Upsidedown.

En Afrique du Sud, cette équipe s'est spécialisée dans la traque des fantômes, aussi irréaliste que cela peut paraître, ses membres ont déjà écumé une douzaine de sites où des faits inexpliqués ont été signalés. L'université leur a ouvert ses portes à condition que son nom ne soit pas mentionné. Rivas sonne une cloche pour se présenter aux fantômes.

Les gadgets sont posés sur les planchers au milieu des tas de feuilles mortes afin de dénicher la moindre présence d'un esprit. L'équipe s'adresse à ses esprits potentiellement présents sans les déloger. Tout est filmé pour éventuelle preuve. Le groupe relaie ses recherches sur ses réseaux sociaux .