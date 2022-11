Ebola en Ouganda : Yoweri Museveni rassure les touristes

Présenter la situation de l’épidémie d’Ebola dans son pays, 21 jours après le confinement instauré dans les régions touchées, c’est l’exercice auquel s’est livré le président ougandais mardi. Depuis le début de la nouvelle épidémie, le 20 septembre, l’Ouganda a enregistré 141 cas confirmés, dont 55 décès.

Le confinement instauré mi-octobre puis prolongé le 5 novembre, dans les districts de Mubende et de Kassanda, dans le centre du pays, a entraîné le ralentissement de la propagation du virus selon Yoweri Museveni.

" A Kasanda, les cas ont diminué, au cours des 21 jours du deuxième confinement avec un ou deux cas par jour. Les progrès ont été long faute de coopération. A Mubende Pendant 18 jours, nous n'avons pas eu de cas.", a déclaré le président ougandais.

La sortie de Yoweri Museveni visait à rassurer les touristes qui commençaient à redouter la destination Ouganda. "J'ai été informé que des touristes avaient annulé leur visite en Ouganda, reporté des réservations d'hôtel et que des conférences internationales avaient été annulées. C'est malheureux et inutile", a-t-il déclaré. Selon lui, Ebola ne touche que six des 146 districts du pays.

Et d'ajouter : "Je voudrais rassurer les touristes, la communauté internationale, les organisateurs de conférence. Le gouvernement a mis en place les mesures pour contrôler l'épidémie d'Ebola", a-t-il insisté.

La ministre de l'Education, Janet Museveni, qui est également l'épouse du président Museveni, avait alors indiqué que 23 cas de contamination avaient été recensés chez des enfants, dont huit sont morts, et 16 autres avaient été mis en quarantaine au 4 novembre.