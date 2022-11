Cotton Pride : la mode dans les rues de Yaoundé

Des barricades en coton sur l'avenue Kennedy, l'une des rues les plus populaires de Yaoundé ; un dispositif pour préparer le chemin à des demoiselles à l'allure majestueuse et fière. Des mannequins qui ouvrent la voie à un impressionnant défilé de danseurs, de performeurs, de clowns et même de pantins géants. Défilé baptisé : "Cotton Pride, de la graine à la robe".

"Quand on voit une femme qui passe avec une belle robe ou un homme avec un beau pantalon en coton, on ne s'imagine pas toute la chaine de travail qu'il y a. Donc en fait Cotton Pride, c'est la fierté du travail du coton. C'est dire qu'avant d'arriver à porter cette belle robe, il y a des gens qui coupent, il y a des gens qui cousent, il y a des gens qui font la filature des fibres, il y a des gens qui sèment la graine, d'autres qui ramassent les fleurs et d’autres qui transportent ces fleurs de coton jusqu'à l'usine de la filature. Donc en fait tous ces tableaux présentent les différentes étapes de la transformation du coton."; explique Nathalie Veuillet, Metteuse en scène .

Prélude du Forum des métiers de la mode et du design, cette exhibition en pleine rue est une initiative du Centre des Créateurs de mode du Cameroun (CCMC), que dirige Yves Eya'a.

"le thème de la collection des créateurs c'est que la mode s'exprime. Et pour nous il était important que la mode descende dans la rue parce qu’aujourd’hui quand on regarde dans la rue, c'est tout ce qui nous inspire en tant que créateurs, en tant que mode, en tant que fashionistes. Et donc c'était important pour nous de pouvoir descendre dans la rue pour pouvoir montrer au public camerounais la mode qui s'exprime aujourd'hui au Cameroun."; raconte Yves Eya'a, Promoteur du CCMC.

Avec ses allures de carnaval, la Cotton Pride a attiré de nombreux curieux. "Ce spectacle est vraiment magnifique. C'est beau parce que c'est typiquement africain, c'est magnifique, j'aime tellement affirme un badaud.