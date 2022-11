COP27 : Vanessa Nakate fustige les nouveaux projets d'énergies fossiles

La militante ougandaise pour le climat Vanessa Nakate a fustigé mardi les dirigeants mondiaux qui persistent à soutenir de nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles malgré les avertissements de la science selon lesquels cela fera grimper les températures de la planète à des niveaux dangereux.

Les pays ont convenu, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat de 2015, de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle si possible. Mais les scientifiques affirment qu'avec un réchauffement d'environ 1,2 Celsius déjà atteint, cet objectif risque d'être manqué.

"Pour de nombreux dirigeants, il s'agit de conclure des accords avec les lobbyistes des combustibles fossiles, de survivre au prochain cycle électoral et d'engranger le plus de profits possibles à court terme", a déclaré Vanessa Nakate lors d'un événement organisé en marge des négociations des Nations unies sur le climat à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Elle a mis en garde contre l'infiltration de représentants des secteurs pétrolier et gazier qui transforment la réunion annuelle en "une conférence de vente et de marketing pour plus de pollution, plus de destruction et plus de dévastation".

Les groupes environnementaux ont dénombré plus de 600 délégués ayant des liens avec l'industrie des combustibles fossiles lors de cette réunion de deux semaines.

Vanessa Nakate a cité des recherches de l'Agence internationale de l'énergie indiquant qu'il ne peut y avoir de nouveaux investissements dans le charbon, le pétrole ou le gaz si l'on veut que le monde reste en dessous de 1,5 C.

Les dépenses publiques massives consacrées aux subventions aux combustibles fossiles, en partie à cause des retombées de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui a déclenché une ruée vers d'autres sources de pétrole et de gaz, sapent ce principe.

"Vous semez le vent et les communautés de première ligne récoltent le tourbillon", a-t-elle déclaré. "Vous semez des graines de charbon, de pétrole et de gaz alors que les communautés de première ligne récoltent le ravage, la dévastation et la destruction."

De nombreuses nations en développement sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique, car elles sont moins à même de s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes exacerbées par le réchauffement de la planète.

Vanessa Nakate a pointé du doigt les pays qui ont délivré de nouvelles licences pour l'exploitation du pétrole et du gaz dans leurs eaux territoriales, ou qui ont promis des investissements dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles en Afrique.

Jochen Flasbarth, négociateur allemand de longue date sur le climat, avance que Vanessa Nakate avait raison de souligner l'urgence de la lutte contre le changement climatique, mais a remis en question sa critique des politiciens préoccupés par les élections.

"Vous avez peut-être raison de dire que les politiciens ont parfois une vision à court terme, mais (vous devriez) quand même tirer le meilleur parti de ces élections", a-t-il déclaré, ajoutant que "ce sont les jeunes qui, de plus en plus, ne sont pas allés aux élections au cours des dix dernières années" dans de nombreuses nations démocratiques.

Il a déclaré à Vanessa Nakate que les jeunes "doivent collaborer" aux processus démocratiques afin de contribuer à "renforcer la démocratie dans le monde entier." Le discours de Vanessa Nakate intervient alors que les militants du climat manifestent devant le lieu de la conférence.

Organisé par le mouvement "Fridays for Future", le rassemblement a lieu dans la zone de protestation officielle désignée après que les organisateurs ont reçu l'autorisation requise des autorités égyptiennes. Les organisateurs ont déclaré qu'ils visaient à montrer les "restrictions imposées à la société civile et aux manifestations" lors de la conférence de cette année.

Jusqu'à présent, les manifestations ont été largement limitées à la "zone bleue", qui est considérée comme un territoire des Nations unies.

Au cours des derniers mois, les groupes de défense des droits et du climat se sont plaints de restrictions et d'un hébergement coûteux qui ont découragé les protestations lors de la conférence de cette année, ce qui contraste fortement avec les années précédentes qui ont été marquées par de grandes manifestations.

On craignait également que le gouvernement égyptien ne prenne des mesures répressives malgré sa promesse d'autoriser les manifestations dans un lieu désigné. Les manifestations de rue sont pratiquement interdites en Égypte.

Pendant ce temps, les négociateurs de la conférence marchandent sur de nombreuses questions épineuses, notamment l'intensification des efforts de réduction des gaz à effet de serre et l'octroi d'une aide financière accrue aux nations pauvres.

Les ministres ont commencé à arriver à Charm el-Cheikh lundi afin de donner un coup de pouce à la réunion pour conclure un accord substantiel avant la clôture prévue vendredi.