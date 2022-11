COP27 : les écologistes dénoncent les projets gaziers en Afrique

À quelques jours de la fin des discussions sur le climat en Egypte, la militante ougandaise pour le climat Vanessa Nakate s'en est prise mardi aux dirigeants qui persistent à soutenir de nouveaux projets d'énergie fossile malgré les avertissements des scientifiques.

Vanessa Nakate a prévenu que la réunion annuelle était en train d'être infiltrée par des représentants du secteur pétrolier et gazier qui la transforment en "une conférence de vente et de marketing pour plus de pollution, plus de destruction et plus de dévastation".

Les groupes environnementaux ont dénombré plus de 600 délégués ayant des liens avec l'industrie des combustibles fossiles lors de cette réunion de deux semaines.

Les pays ont convenu, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat de 2015, de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle si possible. Mais les scientifiques disent qu'avec environ 1,2 Celsius de réchauffement déjà atteint, cet objectif sera probablement manqué.

"Pour de nombreux dirigeants, il s'agit avant tout de conclure des accords avec les lobbyistes des combustibles fossiles, de survivre au prochain cycle électoral et d'engranger autant de profits à court terme que possible", a déclaré Mme Nakate lors d'un événement organisé en marge des négociations des Nations unies sur le climat à Charm el-Cheikh, en Égypte.

M. Nakate a cité des recherches de l'Agence internationale de l'énergie indiquant qu'il ne peut y avoir de nouveaux investissements dans le charbon, le pétrole ou le gaz si l'on veut que le monde reste sous la barre des 1,5 degrés Celsius.

Les dépenses publiques massives consacrées aux subventions aux combustibles fossiles, en partie en raison des retombées de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui a déclenché une ruée vers d'autres sources de pétrole et de gaz, compromettent cet objectif.

De nombreux pays en développement sont touchés de manière disproportionnée par le changement climatique, car ils sont moins à même de s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes exacerbées par le réchauffement de la planète.

Les militants pour le climat en Égypte ont organisé une manifestation mardi, appelant les pays occidentaux à cesser de financer de nouveaux projets gaziers en Afrique.

Les nations occidentales ont cherché à consolider leur énergie à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine avec de nouveaux projets gaziers sur le continent africain.

"Les pays du Nord ont cherché du gaz en Afrique, utilisant la crise énergétique actuelle, la guerre en Ukraine et la pauvreté énergétique en Afrique comme prétexte pour commencer à produire du gaz en Afrique", a déclaré Ina Maria Shikongo, une militante pour le climat originaire de Namibie.

"Ce que cela signifie, c'est évidemment l'ouverture de nouveaux champs de gaz, de champs de pétrole et aussi la mise en danger de l'ensemble du budget carbone", a-t-elle ajouté.