COP27 : l'agriculture et le défi du changement climatique

Le changement climatique affecte les terres arables à mesure que les températures augmentent et que les précipitations deviennent de plus en plus irrégulières.

Les agriculteurs qui prennent part à la conférence sur le climat à la COP27 ont énuméré les défis auxquels ils font face. Kati Partanen, est une agricultrice finlandaise.

Nous voyons les effets du changement climatique, c'est-à-dire que la saison de croissance est plus longue, ce qui nous permet d'avoir de nouvelles plantes et de nouvelles variétés de plantes, mais d'un autre côté, nous avons aussi de nouvelles mauvaises herbes, de nouveaux parasites. De nouvelles maladies, de nouvelles maladies des plantes, en raison de l'augmentation de l'humidité.

Selon l'agence des Nations unies pour la désertification plus de 40 % des terres de la planète sont déjà dégradées.

Parmi les solutions intelligentes pour une agriculture plus résiliente, figurent des cultures de maïs plus courtes pouvant résister aux tempêtes extrêmes et d'une graine de manioc dotée de la technologie qui empêcherait à la plante de contracter un virus provenant des mouches blanches, dont le nombre a augmenté en raison du changement climatique.

Environ 1,9 milliard d'hectares de terres, et près de 1,5 milliard de personnes dans le monde sont touchées par la désertification.