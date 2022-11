RDC : protéger les gorilles du Parc National des Virunga

Dans l’est de la RDC, l’insécurité affecte négativement le secteur du tourisme dans le Parc National des Virunga, les gorilles de Montagnes sont les plus affectés.

En marge de la journée internationale des Gorilles célébrée chaque 24 septembre, l’association Gorilla ambassadors joue au sapeur-pompier. L’organisation sensibilise les communautés sur la protection de ces espèces. Ce samedi c’est l’ école publique Kibumba qui a été choisie, l’école réhabilitée est bâtie aux pieds du Mont Mikeno, un secteur des Gorille de montagne.

« Le choix a été porté sur les enfants parce qu'ils sont les futurs gestionnaires de ce patrimoine qu'on est en train de conserver, ce sont eux qui vont bénéficier de ces écosystèmes que l'on est en train de protéger, soutient Alain Mukiranya, responsable de Gorilla Ambassadors.

Depuis près de 6 mois, les rangers du Parc national des Virunga n’ont plus accès à ces espèces rares. Didi Mwanaki, Ranger du département du tourisme au sein de l’ICCN déplore la situation sécuritaire dans l’est de la RDC.

« Au mois d'août nous avons perdu un gorille à dos argentin au niveau de Gikeri, c'était parce que le suivi des gorilles était interrompu à cause de la guerre. Il n’y avait plus de gardes qui suivaient ce gorille pour savoir comment était sa santé et comment il évoluait sur terrain. »

Un tiers des gorilles de montagne du monde vit sous le mont Mikeno, dans le parc national des Virunga. En 2021, ce parc comptait plus de 330 individus.