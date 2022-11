Mami Wata et autres histoires, l’Afrique à l’écran [Inspire Africa]

Dans ce nouvel épisode d’Inspire Africa présenté par Barbara Loundou vous découvrirez l’ougandais Joseph Masembe qui veut planter des arbres pour sauver le climat. A travers son ONG, il souhaite donner aux enfants l’envie d’agir pour l’environnement. Plus de 250 000 arbres ont été plantés grâce à cette initiative.

Faire ses achats sur internet est de plus en plus populaire au Sénégal. En un clic, les clients peuvent commander des produits aux quatre coins de la planète. Des entrepreneurs y ont vu une opportunité pour développer des entreprises de livraison.

Et enfin on vous présentera la réalisatrice franco-gabonaise Samantha Biffot. A travers ses films et séries elle souhaite montrer une vision différente de l’Afrique. Son travail sur le mythe de la sirène Mami Wata lui a valu d’être récompensée au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision.