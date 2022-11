Kenya : visite du président Ramaphosa

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en déplacement au Kenya où il a été reçu par son homologue fraîchement élu William Ruto. Les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse où il a notamment été question de climat, avec la COP27 qui se tient actuellement à Charm el Cheikh Egypte.

"Le Kenya et l'Afrique du Sud reconnaissent que le changement climatique est un défi majeur de notre époque. Nous réitérons la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, y compris les efforts d'adaptation et d'atténuation, ainsi que la mise à disposition des fonds, comme convenu lors de la COP27. Nous demandons instamment aux pays en développement de respecter leurs obligations et de travailler avec les autres parties pour assurer la mise en œuvre rapide du plan de financement du changement climatique", a déclaré William Ruto.

De son côté Cyril Ramaphosa a plaidé pour plus de coopération en matière de résolution de conflit en Afrique et pour moins d’implication dans les affaires internationales, une allusion à peine voilée à l’Ukraine.

"Nous sommes d'accord sur la nécessité d'instaurer la paix et la stabilité sur notre continent et de mettre fin aux conflits au sein des États et entre eux. Outre le fait qu'ils détruisent des vies et des moyens de subsistance, ces conflits retardent considérablement les progrès réalisés dans la résolution d'importantes questions sociales et économiques. Nous avons donc convenu que nous devions rester concentrés sur les questions affectant nos régions et notre continent et ne pas nous laisser distraire par d'autres questions mondiales qui ne sont pas de notre ressort. Nous plaidons pour des solutions africaines aux problèmes africains", a déclaré Cyril Ramaphosa.

Les deux pays entretiennent d’excellentes relations diplomatiques. En dehors du bloc de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le Kenya, première économie d'Afrique de l'Est, est le principal partenaire commercial de l'Afrique du Sud sur le continent.