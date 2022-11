COP27 : Vanessa Nakate met en garde contre les énergies fossiles

Les projets d’énergies fossiles en Afrique ne résoudront pas les problèmes des habitants du continent. C’est la mise en garde de la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate. Selon elle, extraire davantage de combustibles fossiles aggraverait la crise climatique.

"À ceux qui sont venus à la COP 27 avec l'intention de promouvoir de nouvelles énergies fossiles, je dis "non, nous ne vous laisserons pas faire". Le gaz est une source dangereuse pour l'Afrique. Des décennies de développement des énergies fossiles n'ont pas réussi à aider les 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'électricité. Le pétrole et le gaz qu'ils extraient sont expédiés directement vers les pays du Nord et les bénéfices vont dans les poches des multinationales du pétrole et du gaz" a déclaré l'activiste.

La jeune militante a réitéré son appel aux pays riches à payer pour les conséquences de leurs activités sur le changement climatique dans les pays du sud.

" Au lieu d'accabler l'Afrique de ces énergies fossiles pour leur propre profit, il faut que les pays riches s'engagent et commencent à payer pour les pertes et les dommages causés. La souffrance que j'ai vue chez les enfants de Turkana au Kenya ne peut être acceptée. Nous, les jeunes d'Afrique et des pays du Sud, sommes effrayés, mais nous sommes ici pour dire aux dirigeants du Nord qu'ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Nous ne pouvons pas laisser ces injustices se produire comme cela", poursuit Vanessa Nakate.

D'autres jeunes militants pour le climat qui se sont exprimés en marge de la COP27 ont eux aussi exprimé leur inquiétude pour leur avenir.

Certains comptent bien réclamer les 100 milliards de dollars par an promis en 2009 et jamais donnés par les pays développés aux pays du Sud pour réduire leurs émissions de CO².