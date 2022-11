Afrique du Sud : une école "verte" pour les écologistes en herbe

Des bâtiments nichés dans un coin riche en végétation et en vignobles à 60 kilomètres du Cap, abritent la première "école verte" d'Afrique du Sud. Elle vise à élever une nouvelle génération de citoyens soucieux de l'environnement.

L’idée a germé dans l’esprit de sa fondatrice, Alba Brandt en 2017, après un voyage à Bali, en Indonésie ou elle a vécu pendant six mois, une expérience similaire.

"Nous avons conçu le campus que nous avons construit pendant le COVID. Et nous l’avons ouvert l'année dernière et nos enfants pourraient alors continuer avec un programme de l'école verte, basé sur la joie et l'émerveillement, et qui enseigne beaucoup aux enfants et aux familles et à tous les enseignants sur la manière de vivre durablement sur cette terre’’, explique Alba Brandt, cofondatrice de la "Green School".

Les salles de classe sont dotées de grandes fenêtres, ce qui permet un éclairage naturel abondant.

Des panneaux solaires fournissent l'électricité et un système de tuyaux d'eau sous le plancher assure la climatisation.

L'école accueille tous les groupes d'âge, de la maternelle au secondaire, avec environ 170 élèves actuellement inscrits.

" j'étais un peu sceptique en venant ici. Je me demandais si j'allais vraiment faire ce que je devais faire à ce moment de ma vie, et puis j'ai réalisé que nous apprenions toujours les mêmes choses, mais dans un meilleur environnement, je pense. Parce que, eh bien, je suis capable de me concentrer davantage en fait, ce n'est pas seulement que vous devez vous concentrer pendant tout ce temps. Nous avons des pauses. Nous avons des moments où nous pouvons parler, nous parlons à nos professeurs comme s'ils étaient nos amis. ", souligne Siara Samanani, élève de ''Green School''

Une élite d’écologistes sud-africains en formation donc. Alors que le réchauffement climatique inquiète de plus en plus.