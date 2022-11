USA : les Fashion Awards récompensent les stars de la mode

C’est à New York que de nombreuses stars se sont retrouvées pour célébrer la mode. En tête, le clan Kardashian. Habillée d’une robe bustier en vinyle Dolce et Gabbanna, Kim, la plus célèbre de la famille était présente pour recevoir un prix pour sa marque Skims. La cérémonie met à l’honneur les personnalités ayant marqué l’année en matière de style.

"Adolescente, je n’aurais jamais pensé que je serais là où j’en suis actuellement. Je suis tellement reconnaissante. Je me pince tout le temps en pensant à ces opportunités incroyables et aux choses qui se sont présentées à moi. Et je suis tellement fière de mon équipe Skims qui a travaillé si dur. Donc, pour obtenir un prix comme celui-ci, je sais combien c'est important et toute l'équipe le sait, et je les ai invités à s'asseoir avec nous ce soir et je suis tellement heureuse de recevoir ce prix", explique la star de téléréalité.

Présent aussi à l’événement, le chanteur Lenny Kravitz. Même s’il se fait de plus en plus discret, il a été récompensé du prix Fashion Icon 2022.

" Je suis très honoré. Je suis reconnaissant. Je pense que nous devrions tous être reconnaissants d'être ici ce soir pour célébrer la mode et l'art et d'avoir la liberté de le faire et de s'apprécier les uns les autres. C'est une belle soirée", explique le chanteur.

Cette année, les organisateurs ont choisi de remettre à titre posthume le Prix du Conseil à Virgil Abloh, en hommage à la contribution apportée par le créateur disparu il y a un an à la mode et au design. Une récompense qu’approuve l’artiste Janelle Monae.

"Virgil vivra toujours pour toujours. À travers son art, à travers ses dessins. Il était tout simplement connecté. On a le sentiment qu'il était connecté à la source. Et il a inspiré beaucoup de gens. Donc, pour ça, il sera toujours honoré. Et je ferai de mon mieux pour l'honorer aussi", explique la chanteuse.

Les nominés et les gagnants des Fashion Awards ont été élus par un jury international composé d'experts de l'industrie et regroupant plus de 1 000 personnes.