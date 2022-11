Cap-Vert : les Bissau-Guinéens expatriés font vivre leur culture

Ce quartier de maisons inachevées de l'Alto da Glória, à la périphérie de la ville de Praia, est peut-être à l'écart des principales routes touristiques du Cap-Vert, mais il est incontournable pour les Guinéens qui vivent dans le pays. C'est là que fonctionne l'Association culturelle Cabaz di Terra, qui est née dans le but de préserver l'identité de ceux qui sont venus de Guinée-Bissau.

"Nous qui sommes venus de Guinée, nous connaissons la culture et nous avons vécu la culture. Nos enfants ici au Cap-Vert ne la connaissent pas. Ils ne sont jamais allés en Guinée-Bissau et ils ne la connaissent pas. Grâce à l'Association, ils ont entendu parler de la Guinée-Bissau, ils voient comment ils dansent, ils entendent comment ils chantent, ils maintiennent cette culture vivante. Nous ne voulons pas perdre de vue cette culture". a déclaré Carlos Djasi, secrétaire de l'Association culturelle Cabaz di Terra.

Les Guinéens représentent la plus grande communauté étrangère au Cap-Vert, mais ils n'ont toujours pas leur propre maison. L'association, dont les origines remontent à 2013, fonctionne dans des locaux de fortune mais s'agrandit et rêve d'un véritable siège. En attendant, le rêve commande la vie et l'identité commande les Guinéens.