Tensions RDC-Rwanda : nouvelle médiation de l'Angola

Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise chez le président angolais samedi à Luanda. João Lourenço, médiateur désigné par l’Union africaine de la crise entre Kigali et Kinshasa, tente de relancer le dialogue, au point mort entre les deux capitales.

Regain de tensions provoqué par la récente percée des rebelles du M23 dans l’Est de la RDC avec le soutien de l’armée rwandaise selon les autorités congolaises.

A Luanda, il est sans nul doute question du cessez-le-feu conclu lors d'un sommet entre Paul Kagamé et Félix Tshisekedi en juillet. Accord qui a volé en éclats depuis.

La rébellion du M23 est à l'offensive et a gagné du terrain tandis que les Forces armées congolaises tentent de leur barrer la route vers Goma, ville de plus d'un million d'habitants et chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Kinshasa a annoncé le weekend dernier l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, et rappelé son chargé d'affaires à Kigali.

Selon l'ONU, depuis la reprise des combats le 20 octobre, au moins 50 000 personnes ont été obligées de quitter leurs habitations. Douze mille ont trouvé refuge en Ouganda.