Le Roi Charles III à l'Africa Fashion de Londres

Le Roi Charles III de Grande-Bretagne et la Reine Consort en immersion dans l’art vestimentaire du continent. C’était lors d’une visite à l’Africa Fashion.

L’exposition lancée début juillet au Victoria and Albert Museum de Londres retrace l’histoire de l’habillement sur le continent, de 1950 à nos jours.

"Nous voyons la mode comme un catalyseur permettant de raconter des sujets plus profonds, plus riches, plus étendus sur les myriades d'histoires et de cultures à travers le continent. Nous espérons donc que nos visiteurs en sortiront inspirés, et peut-être que certaines idées reçues seront également remises en question. ", a déclaré Christine Checinska, commissaire d’exposition

Plus de 250 objets sont exposés, dont 70 sont de nouvelles acquisitions pour le musée. Les vêtements de près de 40 créateurs contemporains sont au centre de l’initiative.

" L'art africain, la créativité africaine ont inspiré beaucoup, beaucoup de designers à travers le monde, et je pense que cela continue. Il était vraiment important et vital d'organiser cette exposition en ce moment, car nous voyons que ce sont les créateurs africains qui modifient le paysage de la mode mondiale. C'est dire à quel point leur impact est important aujourd'hui. Ils exigent donc d'être vus. Ils exigent d'être entendus. Et nous voyons leur impact se répandre sur la mode mondiale.", explique la conservatrice.

Le costume violet étincelant de la marque sud-africaine Nao Serati, mêle féminité et masculinité pour célébrer la fluidité des genres. La Maison ARTC du Maroc a réservé quelque chose de particulier à l'exposition.

"Ma pièce est basée sur les deux vêtements qui proviennent de deux cultures différentes. Le trench-coat qui est britannique. Et la burqa, qui est également très présente au Maroc et dans tous les pays arabes. Le Maroc, pour autant que nous le sachions, c'est l'Afrique du Nord. Et j'ai décidé de faire un dialogue entre les deux et de saluer les deux pays.", affirme le designer Artsi Ifrach.

Les tenues de la marque nigériane Nkwo Onwuka sont fabriquées à partir de denim recyclé et font un clin d'œil à la culture du pays d'Afrique de l'Ouest avec le foulard traditionnel gèle figurent au cœur de l’exposition.

Fin de l'Africa Fashion, le 16 avril 2023