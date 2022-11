Ethiopie : "la confiance cruciale pour l'accord de paix", selon un expert

Un analyste indépendant a déclaré jeudi que la "confiance" doit être établie afin d'appliquer équitablement au cessez-le-feu permanent convenu par le gouvernement éthiopien et les forces du Tigré pour mettre fin à leur guerre de deux ans.

L'accord signé n'a pas été rendu public, mais une copie a été vue par des journalistes de l'Associated Press et vérifiée par deux officiels proches des pourparlers de paix.

Le principal négociateur du Tigré a déclaré que l'accord, qui prévoit le désarmement et le contrôle fédéral de la région, contient des "concessions douloureuses".

Mustafa Yusuf Ali, expert en résolution de conflits au HORN International Institute for Strategic Studies, un groupe de réflexion à but non lucratif basé à Nairobi, estime qu'une période de "guérison" sera nécessaire.

L'accord final stipule que les forces du Tigré seront désarmées des "armes légères" dans les 30 jours suivant le jeudi minuit, mais que les armes lourdes sont la priorité, et que les commandants supérieurs des deux parties doivent se réunir dans les cinq jours suivant la signature de l'accord.

Les forces de sécurité fédérales éthiopiennes prendront le contrôle total de "toutes les installations fédérales et des principales infrastructures telles que les aéroports et les autoroutes dans la région du Tigré".

Vendredi, les autorités rebelles de la région éthiopienne du Tigré ont accusé l'armée d'Ethiopie d'avoir mené la veille une frappe de drone sur des civils malgré la cessation des hostilités conclue le 2 novembre à Pretoria.

Une administration régionale intérimaire sera mise en place après un dialogue entre les parties.

M. Ali a déclaré que les Tigréens ne devaient pas être "abandonnés à leur sort après avoir rendu toutes leurs armes, puis soudainement attaqués" par les forces gouvernementales, comme cela s'est produit dans d'autres pays.

La guerre dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, qui fêtera ses deux ans cette semaine, a donné lieu à des abus documentés des deux côtés, avec des millions de personnes déplacées et de nombreuses personnes proches de la famine.

Andom Gebreyesus, un Tigréen de 39 ans qui a fui à Nairobi lorsque la guerre a commencé, a déclaré qu'il espérait que le cessez-le-feu lui donnerait l'occasion de revoir sa famille.

Chez lui, Gebreyesus travaillait comme guide touristique, mais il se bat maintenant pour s'en sortir au Kenya tout en trouvant du travail comme concepteur de logiciels indépendant.

"Cela fait deux ans. Je ne sais pas où est mon père, je ne sais pas où sont les membres de ma famille, mes collègues de travail, mes amis. Cela fait deux ans que je n'ai pas de nouvelles d'eux", a déclaré ce père de trois enfants.