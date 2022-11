Burkina Faso : le festival Récréâtrales met le théâtre à l'honneur

La 12e édition des Récréâtrales, l’un des plus grands festivals de théâtre du continent se tient du 29 octobre au 5 novembre au Burkina Faso dans un contexte marqué la recrudescence des violences terroristes.

Ce festival fête ses vingt ans cette année, et a choisi pour l’un des deux spectacles d’ouverture, une pièce intitulée « Tu dis PDI » Personne déplacée interne. Préparée pendant deux mois, la pièce rassemble une cinquantaine de déplacés internes de la ville de Kaya, dans le centre-nord du pays. Mariam Ouédraogo est devenue comédienne amateure grâce à ces spectacles. Elle dit avoir accepté de jouer à cette pièce pour participer à la reconstruction sociale de son pays : ce_ travail m'a fait beaucoup de bien. La majorité de nous a failli perdre la mémoire dans la tristesse, mais ce spectacle nous a permis de retrouver la joie de vivre._

Cette pièce jouée en pulaar et en mooré mêle danse, chant et théâtre pour marquer l'unité du Burkina Faso, et aider les victimes à oublier le passé.

Pour Aristide Tarnagda, le Directeur du festival, il ne s'agit pas seulement de rendre visible les doléances.Il est certain que jouer peut aussi aider à traiter le vécu. Les pièces devraient également servir de base à l'analyse de ce qui se passe :_c'est pour apporter une réponse, pour interroger les burkinabés par rapport à la crise humanitaire que notre pays traverse on a mis en place des outils artistiques pour passer le temps avec ces personnes pour les aider à dépasser ce que il leur arrive. _

Les comédiennes sont aussi à l’affiche de « Face· », une série photographique de la réalisatrice ; photographe et romancière camerounaise Osvalde Lewat qui cherche à mettre un point d'honneur à la dignité, et à la grandeur de ces femmes .

Depuis 2002, les Récréâtrales sont un espace panafricain d’écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrales. Cette édition se déroule dans les cours familiales du quartier populaire de Bougsemtenga, un quartier historique de la capitale burkinabé.