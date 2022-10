L'année 2022 marquée par de fortes inondations et des sécheresses

Des précipitations au-delà de la moyenne et de fortes chaleurs touchent plusieurs pays en Afrique.

Ses effets du changement climatiques ne sont pas sans conséquence sur un continent qui n'est responsable que de 4 % de la pollution mondiale, mais qui subit en permanence des inondations, et des sécheresse dues aux fortes émissions de CO2 dans la nature par les pays industrialisés.

Ce changement climatique alourdit la facture économique des Etats selon le Dr John Marsham, professeur de sciences atmosphériques, Université de Leeds : le changement climatique active en quelque sorte le bouton, augmente l'intensité de la réponse et accroît les sécheresses et les inondations.

Cette année, le Pakistan a connu à la fois des chaleurs extrêmes et des inondations dévastatrices.

En août, un tiers du pays était sous les eaux. Les inondations ne sont pas rares à cette époque de l'année - la saison de la mousson commence généralement en juin et se termine en septembre, entraînant avec elle des inondations. Mais l'ampleur et la gravité de ces dernières sont tout à fait inhabituelles. Elles risquent de devenir plus fréquentes à mesure que la température mondiale se réchauffe si rien n'est fait prévient Adil Sheraz, directeur national, Care International : ce n'est pas seulement une crise à court terme, nous parlons vraiment de la crise à court, moyen et long terme. Chaque étape est donc importante. Il ne s'agit pas seulement d'une aide d'urgence, nous devons également réfléchir à notre intervention pour le soutien à moyen et long terme.

Les promesses de réduction des émissions de carbone sont restées lettre morte, le financement de l'adaptation aux changements climatiques n'a pas n'ont plus avancé, quant aux compensations qui doivent être versées par les pays pollueurs, elles arrivent au compte-goutte et pendant ce temps les pays en développement continuent de subir les affres dune nature en colère.