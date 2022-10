Somalie : au moins 100 morts dans le double attentat à la voiture piégée

Le double attentat à la voiture piégée samedi qui a frappé, à quelques minutes d’intervalle, Zobe, un carrefour animé du centre de Mogadiscio, la capitale somalienne ne cesse de s’alourdir. Le nouveau bilan officiel fait état d’au moins 100 morts et 300 blessés. Alors que les rescapés sont encore sous le choc.

" J'ai été témoin de la première explosion puis j'ai quitté la zone, compris ? Alors que j'étais sous le choc de la première explosion, une autre venait de secouer le même secteur. Il y a des morts et des blessés, mais je ne connais pas le nombre exact de victimes.", explique Adam Hassan, témoin de l'attentat.

Une atrocité de l'attaque décrite aussi par Ahmed Abukar autre témoin du drame. "J'étais dans la zone d'attaque quand la première explosion a retenti, après cela, je me suis enfui, j'ai vu beaucoup de morts, mais je n'ai pas leur nombre exact ainsi que celui des blessés, qu'Allah ait pitié des morts et aide les blessés à se rétablir."

Ce sont deux voitures remplies d’explosifs qui ont été utilisées pour cette attaque attribuée au groupe islamiste al-Shabab. Les assaillants ont aussi ouvert le feu contre le ministère somalien de l'éducation.

"Jusqu'à présent, nous avons enregistré 100 morts et 300 sont blessées, et le nombre pour les morts et les blessés continue d'augmenter.", a déclaré Hassan Sheikh Mohamud, le président somalien.

L'attaque a eu lieu au même carrefour très fréquenté où un camion avait explosé le 14 octobre 2017, tuant 512 personnes et en blessant plus de 290.

Les shebab sont actifs dans le pays depuis 2007. Ils écument plusieurs régions somaliennes.

"Nous et le peuple somalien musulman sommes en guerre contre ces hommes (al Shabaab). Au moment où nous parlons, des combats sont en cours. Ils se déroulent dans de nombreuses régions du pays, que ce soit dans les États de Galmudug, d'Hirshabell, du Sud-Ouest ou du Jubaland.", explique le président somalien.

Les shebab ont revendiqué l'attaque la semaine dernière contre un hôtel dans la ville portuaire de Kismayo qui a fait neuf morts et 47 blessés.