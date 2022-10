RDC : l'ambassadeur du Rwanda expulsé sur des soupcons de soutien au M23

L’idée était dans les tuyaux, Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23, a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Décision prise samedi " lors d'une réunion élargie du Conseil supérieur de défense.

**But de la Manoeuvre : ''**évaluer la situation après "une série d'attaques et d'occupations de localités congolaises (...) par le M23 appuyé par l'armée rwandaise", a indiqué Patrick Muyaya dans un communiqué lu à la RTNC, la télévision officielle.

La décision intervient après les revers enregistrés par les FARDC sur le terrain, face à la rébellion tutsie du M23 qui s’emparait le même jour des localités de Kiwanja et Rutshuru-centre, sur la route nationale 2, axe stratégique desservant Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.

"Compte tenu des faits ci-dessus, le Conseil Supérieur de la Défense demande au Gouvernement de : 1. expulser, dans les 48 heures suivant la notification, M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire rwandais en poste en République démocratique du Congo. Cette mesure est due, d'une part, à l'agression persistante du Rwanda contre la RDC et à son soutien au mouvement terroriste M23, qu'il utilise à cette fin", a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais.

Un rapport non-publié de l'ONU pointait une implication du Rwanda auprès du M23 et, cette semaine, un ambassadeur américain aux Nations unies a clairement évoqué "l'aide apportée par les Forces de défense rwandaises au M23.

" Le mépris arrogant des autorités rwandaises pour les processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que pour les recommandations de la communauté internationale, plus précisément les Nations unies (ONU), l'Union africaine (UA), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et les partenaires multilatéraux exigeant unanimement la cessation des activités de l'armée rwandaise, la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et les partenaires multilatéraux exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout soutien extérieur à celui-ci, ainsi que son retrait sans délai ni conditions. "a ajouté Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication.

Le Rwanda dément et accuse en retour la RDC - qui nie elle aussi - de collusion avec les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), un mouvement de rebelles hutu rwandais, dont certains impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.

Dans un communiqué, le Rwanda a "noté avec regret" dimanche la décision de la République démocratique du Congo (RDC) d'expulser son ambassadeur à Kinshasa.