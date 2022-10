La Guinée et la Sierra-Léone se rapprochent

Le président de la transition en Guinée, Mamady Doumbouya, a rendu visite ce samedi à Freetown, dans la capitale sierra-léonaise, à son ami le président Julius Maada Bio. Selon le dirigeant guinéen, son homologue et voisin a été d'un précieux appui lors de son arrivée au pouvoir.

C'est un honneur pour moi de venir voir mon frère Bio, parce que c'est le premier président qui est venu nous rendre visite quand nous avons pris le pouvoir, le 5 septembre (2021), le 11 octobre, le président Bio était déjà à Conakry. C'était un témoignage de l'amitié, de la fraternité entre la République de Guinée et la République de Sierra Leone. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens, pour renforcer encore une fois nos liens de coopération, de fraternité et d'amitié.

La visite de travail a duré une journée et s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre Conakry et Freetown.

La Guinée et la Sierra Leone, nous ne sommes pas (seulement) voisins, nous sommes tellement liés qu'il est difficile de tracer une frontière entre nous. Mais c'est ce qui s'est passé après le colonialisme, la ruée vers l'Afrique'. Nous devons donc maintenir cette relation entre nos deux pays, et c'est fondamentalement ce que nous faisons" a ajouté le président Julius Maada Bio.