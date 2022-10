Black Panther : "Wakanda Forever", un blockbuster "hommage"

L'un des Marvel les plus attendus n'est pas qu'un gros blockbuster pour se divertir, c'est également un hommage à Chadwick Boseman, qui incarnait l'emblématique T'challla dans le premier opus.

Lors de la première du film à Los Angeles, l'actrice Lupita Nyong'o affirme que le scénariste-réalisateur Ryan Coogler de "Black Panther : Wakanda Forever", a su mettre l'accent sur le deuil et les femmes fortes dans la suite très attendue du film.

"J'ai été très soulagée de ce qu'il a fait de cette histoire", a-t-elle déclaré lors de la première mondiale de mercredi à Hollywood. "Je l'appréhendais. Et puis quand il m'a guidée à travers elle, j'étais comme, 'Oh, ouf, nous n'avons pas à prétendre que nous ne sommes pas en deuil, vous savez ? Nous devons utiliser notre chagrin et ajouter du jus à l'héritage de Chadwick", a déclaré Nyong'o.

Avec la mort de la star de "Black Panther", Chadwick Boseman, il y a deux ans, les personnages du film sont également en deuil de la mort de son personnage T'Challa. Un noyau de personnages féminins forts doit tracer la voie à suivre pour leur pays, le Wakanda.

"Vous savez, nous avons commencé avec un thème d'autonomisation des femmes dans notre premier film avec Chadwick comme Panthère noire", a déclaré Nyong'o. "C'est donc très présent dans l'ADN de l'univers de Black Panther. Et maintenant que T'Challa est décédé, ces femmes doivent faire face à cette situation et trouver la voie à suivre grâce à leur pouvoir, leur agence, ce qui était prévu dans le premier film. Et nous pouvons le voir s'épanouir dans celui-ci."

La pandémie de COVID-19 et les blessures ont prolongé le tournage sur plus de huit mois. Angela Bassett a précisé que la route vers la première a été longue.

"Il y a eu des ralentissements", a déclaré l'actrice Angela Bassett. "Et donc l'élan a été interrompu. Et donc, quand nous avons repris le rythme, vous êtes juste... ça s'est mis en place. Vous savez, il y a une telle énergie dans la pièce avec les gens, avec le scénario, avec notre réalisateur, avec notre Chadwick, avec sa lumière, que nous avons dû continuer. Vous savez, nous avons dû nous asseoir pendant une minute, mais, vous savez, nous n'allions pas rester à terre."

"Wakanda Forever" s'enorgueillit également d'une nouvelle série de personnages et d'acteurs latino-américains, dont Mabel Cadena.

"Cela signifie beaucoup parce que peut-être que je n'aurai jamais ce rêve", a déclaré Cadena. "Et maintenant, j'ai une nouvelle attente sur ma vie, sur moi en tant qu'actrice. Et cette expérience est incroyable parce que je n'ai jamais pensé être ici. Donc, c'est fou pour une femme mexicaine, cette femme latina, en tant que femme brune, c'est énorme. Elle peut faire partie de toute cette représentation et cette visibilité. "

Le Nigeria, cœur de l'industrie cinématographique du continent accueillera à Lagos l'avant-première africaine de Black Panther : Wakanda Forever le 11 novembre prochain.