RDC : kidnapping de 3 bébés chimpanzés

Fils barbelés, caméras de surveillance, et même gardes armés....ce refuge situé à Lubumbashi, au sud de la RDC est sous haute sécurité depuis quelques semaines, après l’enlèvement de 3 bébés chimpanzés. Les ravisseurs réclament 200 000 dollars pour les libérer. Une somme astronomique pour les propriétaires des lieux.

"Il est évident que nous ne pouvons pas payer cette rançon pour plusieurs raisons ; tout d'abord, nous n'avons pas cet argent. Le peu que nous recevons des dons (puisque nous vivons entièrement de dons) sert à payer les salaires des ouvriers et à nourrir les animaux", explique Franck Chantereau, qui a fondé ce sanctuaire appellé Jack.

Les négociations avec les ravisseurs sont en cours par téléphone et l’affaire est suivie par la justice. En attendant, les autres primates du refuge sont eux, bien surveillés par le personnel.

" Comme nous sommes présents à la maison le soir, nous veillons sur eux, je leur donne des biberons la nuit, etc., et comme la police est présente le soir aussi, toute la zone est sûre pour eux et pour nous", explique Roxane Couttenier.

Cette affaire inédite dans le monde de la conservation des singes est un véritable casse-tête pour les autorités locales.

"Nous avons décidé de mener nos investigations au plus haut niveau afin de retrouver ce réseau mafieux", explique Éric Mutandala, ministre de l'intérieur de la province.

Il y a quelques jours, une fondation belge pour la protection des animaux a lancé un appel aux dons pour prendre soin des 102 primates du sanctuaire.