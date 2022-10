Des garde-côtes libyens menacent un avion de Sea Watch

L'organisation non-gouvernementale allemande Sea-Watch a accusé mercredi les garde-côtes libyens de menacer d'abattre son avion de surveillance qui aide à documenter l'interception des migrants en mer Méditerranée.

Les garde-côtes ordonnaient à l’appareil de "sortir des eaux territoriales libyennes". Pour Sea-Watch, son avion se trouvait dans l'espace international ou à Malte. Ces menaces ne seraient pas les premières.

" Nous sommes souvent témoins d'un comportement vraiment étrange et agressif de la part des soi-disant garde-côtes libyens à l'encontre de migrants. Mais c'était la première fois que nous recevions des menaces de mort et aussi des appels directs contre notre avion, disant qu'ils allaient nous abattre si nous ne quittions pas la zone. Donc, pour nous et surtout pour l'équipage, c'était vraiment effrayant ", a déclaré Felix Weiss, porte-parole des opérations aériennes de Sea-Watch :

L'année dernière, les garde-côtes libyens financés et formés par l'Union européenne ont été filmés en train de poursuivre et de tirer en direction d'un bateau de migrants.

La Méditerranée centrale est connue pour être la route migratoire la plus meurtrière au monde, avec près de 3 000 morts depuis janvier 2021 selon l'Organisation internationale pour les migrations.

L'UE et l'Italie sont critiquées depuis des années pour avoir externalisé les interceptions et les sauvetages de migrants dans ce pays en guerre.