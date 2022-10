Forum de Dakar : appel à des solutions africaines en matière de sécurité

Le 8e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique touche à sa fin. Parmi les thèmes abordés, celui de la sécurité physique des civils dans les états africains était au cœur des échanges.

Djimé Adoum, ancien ministre tchadien et actuel haut responsable du Sahel a rappelé comment le continent devait renforcer la capacité de ses forces de défense et de sécurité.

“Nos pays n’ont pas nécessairement besoin qu’une armée étrangère vienne faire ce travail, nous avons suffisamment de forces armées, estime-t-il au micro d'Africanews. Nous avons besoin de trois choses essentielles : de l’appui logistique, des renseignements, et de la formation car c’est une guerre asymétrique . Mais il faut que les gens s’adaptent aux nouvelles tactiques du terrorisme. Et faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité aient l’appui nécessaire quand il faut déployer l’état et les services. Il faut également mettre en oeuvre des projets à long terme.”

Le forum a été organisé au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), construit par une entreprise turque.

Les ministres des affaires étrangères du Sénégal et de la Turquie, Aïssata Tall Sall, et Mevlut Çavuşoğlu, ont profité de cette seconde journée pour signer un accord de coopération entre le forum international d’Antalya et celui de Dakar.

“Faire en sorte que nos deux rendez-vous se donnent la main, travaillent ensemble et échangent de bonnes pratiques, est un gros avantage, avance Aïssata Tall Sall. En tout cas pour le Sénégal. Je suis convaincue que nous allons tirer beaucoup de bénéfices à partir de ce mémorandum, parce que nous allons échanger, nous allons nous inspirer du forum d’Antalya, nous allons avoir de meilleures pratiques, je crois que ce matin c’est l’un des grands jours de ce 8e forum de Dakar.”

Pour la ministre des affaires étrangères sénégalaise, l’enjeu d’événements comme le forum international de Dakar est de créer l’espace pour que les états et leurs dirigeants échangent et réfléchir accompagnés d’experts, et d’ainsi leur donner les clés pour agir et rendre ces réflexions concrètes dans le futur.