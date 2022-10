Cameroun : dans le village de Mbahlaindé, les kidnappings se multiplient

Dans le village Mbahlaindé situé à une dizaine de kilomètres de Touboro, à la frontière avec le Tchad, nous rencontrons Touhoulia Elie. Méconnaissable, cet agriculteur vient d’être libéré de sa prise d’otage par des rebelles venus du Tchad voisin. Kidnappé dans son champs et amené après des jours de marche dans un camp au Tchad, il a subit des atrocités de la part de ses bourreaux. Touhoulia Elie raconte l'horreur qu'il a subit de la part des rebelles qui l'ont conduit apres la frontiere du Tchad dans un camp.

« Apres m’avoir amené dans leur camp après des jours de marche, ils m’ont bastonné, blessé à la tête. Certains fumaient de la cigarette et éteignaient le feu sur mon dos, par la suite lors de ma captivité, quand ils buvaient du thé ils ne me donnait rien. Au contraire ils ont voulu me pendre en passant la corde au cou en me tirant au sol comme on tire un arbre avec la corde au cou »

Désormais dans le village on a peur de se rendre au champs. Les habitants restent chez eux pendant que les produits de culture pourissent dans les champs. Elie et les autres villageois ont peurs de s'y rendre meme en journée car c'est vers 8h qu'Elie avait été enlevé.

« Regardez mon état je ne peux plus aller au champs, nous tous ici avons peur d’y aller désormais »

Le phénomène de kidnapping avec demande de rançon a explosé ces trois derniers mois à Touboro. C'est le maire de la localité qui nous le fait constaté. Celestin Yandal a décidé d'aller en guerre contre le phénomène. Même s'il loue les efforts de l'Etat d'avoir ouvert des bases militaires il ne comprend pas pourquoi au contraire le phenomene explose. Celestin Yandal, Maire de Touboro

« De janvier à nos jours les enlèvements se comptent par centaine. Et les rançons qui sont payés c’est beaucoup de millions, on ne peut pas estimer. Le tissue économique de la commune c’est l’agriculture, l’élevage ensuite le commerce. Donc malgré toutes ces installations de bases, il y a des limites »

Le maire venu rendre visite à Elie est sidéré par le récit, il est renseigné sur le fait que ce ne sont pas des camerounais qui se cachent derrière ces kidnappings, mais des tchadiens.

"C’est suffisamment grave parce que les ex-otages évoquent tout un groupe des centaines, ils se comptent par centaine qui après avoir opéré du coté du Cameroun dans nos villages se replient du coté du Tchad »

les villages se vident, l’économie de Touboro qui tourne sur l’élevage, la culture des arachides et du maïs prend un sérieux coup car ces produits sont exportés vers le Tchad et la RCA. Mais en pleine période de récolte il devient difficile pour es agriculteurs de se rendre au champs, conséquence, les produits pourrissent sur place et impossible de prévoir ce qui va se passer. Ici on voudrait que le Cameroun puisse entrer au Tchad pour poursuivre ces bandits.

« Près de 300 enlèvements avec demande de rançon depuis janvier 2022, avec ces 3 derniers mois 60 kidnappings avec demande de rançon. Ici on exige désormais des poursuites en territoire voisin pour mettre fin à la situation ». Depuis Touboro, je suis Joel Honoré Kouam