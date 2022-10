Tanzanie: incendie sur les pentes du Kilimandjaro

En Tanzanie, un incendie dévorait ce samedi 22 octobre les flancs du Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique. Plus de 300 personnes ont été déployées pour contenir les flammes, à proximité du camp Karanga, Une halte aménagée pour les alpinistes et située à environ 4.000 mètres d'altitude sur le versant sud du "toit de l'Afrique".

Herman Batiho, commissaire adjoint à la conservation, s'est exprimé au sujet des cause de l'incendie:

" Nous sommes tristes d'apprendre que notre Mt Kilimandjaro est à nouveau en feu. La cause de l'incendie reste inconnue, mais nous sommes sûrs qu'il a été provoqué par des activités humaines. il peut être soit lié à l'extraction de miel par les habitants locaux, soit causé par des braconniers illégaux."

En plus de la Police, des pompiers, et des officiers de l'Agence des parcs nationaux, des centaines de volontaires, habitants et étudiants ont été mobilisés pour combattre le feu. Cet incendie n’a toutefois pas perturbé les activités touristiques sur la montagne.

Nurdin Babu, commissaire régional du Kilimandjaro se veut rassurant :

"Nous remercions Dieu que personne n'a été blessé dans cet incendie. Tous nos visiteurs qui se trouvaient au sommet de la montagne sont redescendus sains et saufs."

En octobre 2020, un incendie avait déjà ravagé 95 km2 de pentes sans faire de victime.

Cette montagne iconique, célébrée par Ernest Hemingway dans "Les Neiges du Kilimandjaro, ainsi que la zone qui l'entoure, sont classées comme Parc national.

Le Kilimandjaro est inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.