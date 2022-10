Nigéria: Les inondations tuent plus de 600 personnes

Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies au Nigeria, mais cette année, plus de 600 personnes sont mortes et près d’un 1,4million de personnes ont été poussées à l’exode.

Les routes sont inondées, et les infrastructures , qui ont cédé à la montée des eaux, sont devenues impraticables.

Pour quitter ces zones submergées, il faudra patienter plusieurs jours.

Nombreux sont les chauffeurs routiers, comme Henry Martiu, qui ont du rester sur place, désemparés: "Nous avons réussi à passer Bayelsa, mais en arrivant ici, nous ne pouvions plus passer car la route était coupée en deux. Il y a beaucoup de camions-citernes et de véhicules motorisés qui essaient de passer, mais c'est impossible. Alors nous sommes bloqués ici depuis une semaine et un jour."

Le seul moyen sûr pour acheminer des provisions, reste la pirogue. Une équipe de volontaires, envoyés par les autorités locales, propose de maigres vivres aux villageois précarisés par les crues. De nombreuses personnes ont été déplacées dans des camps.

Une école, près d'Ahoada, a été aménagée par des bénévoles pour servir de refuge. Chaque classe abrite environ 50 personnes. La plupart dorment à même le sol. Les risques d'épidémies et d'infections restent très élevés, selon les organisations humanitaires.

Des précipitations importantes sont à nouveau attendues au Nigeria dans les prochaines semaines. La saison des pluies prend généralement fin en novembre, dans le Nord, et en décembre dans le Sud. Ces inondations détruisent les cultures, faisant planer le spectre de la famine sur le pays .