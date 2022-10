Maroc : Un jardin d'éden naturel et artistique

Imaginé et créé par l’artiste autrichien André Heller, le jardin Anima compte parmi les joyaux de Marrakech depuis son inauguration en 2016.

Situé à 27km du centre ville de Marrakech, il s’étend sur plus de 2 hectares.

C’est en 2008 que l’artiste André Heller, amoureux du Maroc, achète un terrain avec l’idée d’en faire un lieu culturel et reposant:

" Je crée de nombreux jardins dans le monde, depuis 30, 40 ans, car je pense que c'est la seule chose qui devienne de plus en plus belle chaque jour, et à notre époque, c'est ce dont nous avons besoin. C'est la beauté, c'est la spiritualité, c'est l'ombre, c'est la fraîcheur, c'est l'inspiration."

Anima invite les visiteurs curieux à une exposition permanente, au coeur de ce jardin.

Parmi les oeuvres exposées, cachées dans les allées du jardin, on trouve trois pièces de Pablo Picasso, ainsi qu'un des célèbres "Penseurs" d'Auguste Rodin.

Mohamed Es-Semmar, historien et archéologue, est toujours ravi de décrire la valeur de ce Jardin aux yeux des marocains:

" Le projet de cet homme étranger, de créer ce jardin dans la ville de Marrakech, en rassemblant un grand nombre d’oeuvres comme dans un musée à ciel ouvert, c'est une belle idée, cela traduit son attirance et son amour pour les objets archéologiques et historiques de valeur, surtout dans la mesure où ils ont été acquis légalement. "

Chaque jour, 200 personnes visitent ce jardin, la plupart sont des touristes étrangers.

Heller a aussi voulu mettre à l’honneur des oeuvres venues d’Afrique pour reconnaître l'influence de l'art africain sur l'art européen.

Loin de l'agitation de Marrakech, ce jardin est tel une oasis, qui regorge de palmiers, bananiers, bougainvilliers et fleurs parfumées du monde entier. Plus qu’une simple visite, c’est une expérience sensorielle que propose ce musée enivrant.