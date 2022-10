Ghana : les commerçants en grève contre l'inflation

Les magasins et les entreprises ghanéennes ferment leurs portes pendant trois jours.

Les commerçants d’Accra la capitale ont pris la décision de fermer boutique temporairement mercredi afin de protester contre la flambée du coût de la vie, alors que le Ghana lutte actuellement contre les retombées économiques de la guerre en Ukraine.

En pleine heure de pointe, les véhicules sont absents du central business district de la ville où seuls les vendeurs ambulants ont maintenu leurs activités.

_"Les prix et les droits d'importation ont augmenté en raison de la dépréciation du cedi et de l'appréciation du dollar. Les acheteurs ont donc du mal à importer des articles en raison de l'augmentation des droits de douane et les clients ne viennent plus."_a expliquéKwaku Anokye, commerçant.

Le syndicat des commerçants, le Ghana Union of Traders Association (GUTA), a déclaré que cette mesure envoyait un signal au gouvernement, lui indiquant qu'il était frustré par la mauvaise gestion économique; certains commerçants se plaignent de ne plus pouvoir émettre de factures pro-forma car les prix changent en un jour, parfois en quelques heures.

"Le gouvernement devrait écouter le plaidoyer de ces entreprises, bien que le secteur privé soit aussi l'un des piliers de l'économie. Nous employons la plupart des jeunes dans le système, d'accord ? Si je suis capable d'employer un ou deux gars dans mon magasin, à la fin de la journée, j'ai retiré des gens de la rue, vous comprenez ? Le gouvernement devrait donc mettre en œuvre des politiques qui nous permettront de développer nos entreprises tout en examinant d'autres alternatives pour développer l'économie, vous comprenez ? Si le gouvernement développe l'économie et que nos entreprises se développent, tous ces problèmes n’existeront pas." a déclaré Edward Larbie, président de la Ghana Electrical Dealers Association.

Le président Nana Akufo-Addo est sous pression quant à sa gestion économique après avoir fait volte-face et entamé des discussions avec le FMI au sujet d'un prêt de 3 milliards de dollars destiné à consolider les finances publiques.

Le Ghana est confronté à une dette élevée et à une inflation qui a atteint un niveau historique de 37 % en septembre, tandis que le cedi local s'est effondré par rapport au dollar américain.

La banque centrale du Ghana a augmenté son taux de prêt de référence de 10 points de pourcentage cette année, pour le porter à 24,5 %, afin de tenter de maîtriser la croissance des prix. Mais cela a augmenté le coût des emprunts pour les commerçants.