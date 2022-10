Sénégal : des parlementaires espagnols visitent des projets de coopération

Une délégation de parlementaires espagnols a terminé lundi une visite de quatre jours au Sénégal pour voir de près plusieurs projets financés par la coopération espagnole.

Le Sénégal est l'un des pays prioritaires pour la coopération de l'Espagne, qui a prévu d'augmenter sa contribution pour la période 2019-2023 dans cette nation d'Afrique de l'Ouest.

"La coopération avec le Sénégal a une composante de très haute qualité, très sérieuse et très complète", a déclaré à Dakar María Elena Diego Castellanos, sénatrice du PSOE et présidente de la délégation de la commission de coopération au développement du Sénat.

"La Coopération espagnole a réussi à faire en sorte que les homologues au Sénégal, non seulement les associations, mais surtout les institutions et les autorités, s'impliquent réellement", a déclaré la sénatrice.

"Voir la réalité de l'endroit où nous travaillons réellement et la réalité du Sénégal (...) de ses propres yeux et combien vous pouvez changer la vie des gens en creusant un puits et en installant un robinet d'eau, je pense que cela nous rend et nous devons être convaincus de l'importance de la coopération", a-t-elle ajouté.

Aussi, l'Espagne travaille avec le Sénégal sur des projets liés au développement rural, à la crise climatique, à l'accès à l'eau et à l'assainissement, à la sécurité alimentaire et au genre.

"Les femmes sont un moteur clé pour le développement de tout pays et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au Sénégal pour les autonomiser dans tous les domaines et, par conséquent, c'est l'une des plus grandes préoccupations, mais nous travaillons de manière très complète avec toutes ces personnes et je pense qu'un excellent travail est fait au Sénégal", affirme María Elena Diego Castellanos.

Parmi les projets visités par la délégation parlementaire figure YELLITAARE, lancé en 2016 et qui bénéficie d'une contribution européenne de 8 millions d'euros et d'un million d'euros de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

Cette initiative vise à améliorer l'accès aux services de base et a bénéficié à quelque 230 000 personnes dans quatre départements du nord du Sénégal.

La délégation a également visité la décharge de Mbeubeus, dans la banlieue de Dakar, où a été lancé un projet de gestion des déchets solides au Sénégal, financé par la Coopération espagnole, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement, entre autres, et qui bénéficiera à six millions de personnes dans 130 municipalités.

La visite au Sénégal a été effectuée par quinze parlementaires appartenant aux commissions de la coopération internationale pour le développement du Congrès des députés et du Sénat.

Au total, dix partis espagnols ont participé à ce voyage, tous "convenant que l'essentiel est de pouvoir améliorer la vie des gens et que le budget espagnol est utilisé dans ce sens", a déclaré le sénateur.

"Tous les porte-parole des différents partis qui sont ici sont convaincus qu'il s'agit d'une politique d'État et que nous devons y contribuer autant que possible", a déclaré M. Diego, rappelant la nouvelle loi sur la coopération, en cours de procédure parlementaire, qui vise à consacrer 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) à l'aide au développement d'ici 2030 (0,34 % actuellement).