La chanteuse Little Simz reçoit le prix Mercury du meilleur album 2022

Le prix Mercury du meilleur album de l’année 2022 est attribué à la chanteuse britannique Little Simz.

Le quatrième album de celle qui est aussi rappeuse et actrice est intitulé « Sometimes i might be introvert ». Sortit en 2021, il a été récompensé lors de l’événement qui célèbre les talents britanniques et irlandais dans différents genres musicaux contemporains.

Mardi soir à Londres, l’artiste a salué le travail et talent de ses confrères nommés lors de la cérémonie. En plus de son trophée, elle a également reçu un chèque de 25 000 livres soit 35 000 dollars.

"Nous avons tous fait un album incroyable, nous avons tous changé la vie des gens avec notre musique et c'est la chose la plus importante, donc c'est vraiment pour nous". a déclaré Little Simz lors de son discours de remerciements.

Née dans le quartier d’Islington à Londres d’une mère d’origine nigériane, Little Simz de son vrai nom Simbi Ajikawo a commencé à écrire ses premiers textes à l’âge de 9 ans.

Influencée par Lauryn Hill, elle alterne entre chant et rap sur des sonorités de hip hop et de soul.

Elle s'est fait connaître avec la sortie indépendante de ses trois premiers albums, à savoir A Curious Tale of Trials + Persons (2015), Stillness in Wonderland (2016) et Grey Area (2019).

Simz sort sa musique sur son propre label Age 101.

Son quatrième album, Sometimes I Might Be Introvert (2021)[3], a été largement salué par la critique. [Il lui a également valu le Brit Award 2022 du meilleur nouvel artiste.