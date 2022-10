Kenya : mise au ''vert'' en perspective des transports en commun

Au Kenya, les transports en commun visent la transition écologique. Mercredi, Roam, une entreprise du secteur a dévoilé à Nairobi, le premier bus électrique du pays. initiateurs du projet. Un changement en perspective dans un pays connu pour ses '' Matatu'', des bus très polluants. Ce bus a une vitesse de pointe de 70 kilomètres par heure et une batterie d’une autonomie de 360 kilomètres. La capitale kényane ne dispose que d’une seule station de recharge. Pas de quoi décourager ses initiateurs. "La chose la plus importante est que c'est un bus électrique et c'est le premier bus électrique de transport en commun au Kenya que nous avons conçu depuis l'année dernière et co-fabriqué avec un partenaire mondial. .", explique Dennis Wakaba , coordinateur du projet Roam . Le secteur des transports représente 12 % de l'empreinte des émissions du Kenya, mais ce chiffre atteint 45 % à Nairobi, selon les chiffres du gouvernement. Le projet veut changer la donne et s’affranchir des matatus, les bus traditionnels très polluants. "Pendant longtemps, Nairobi était connue comme la ville verte sous le soleil. Cette gloire s'est estompée, mais nous voulons ramener cette lumière parce que Nairobi a été considérée comme un leader de l'innovation, et nous voyons Nairobi comme un bon point de départ et comme un centre d'innovation pour déployer ces bus.", affirme le coordinateur du projet Roam. Parmi les 77 places de ce bus, plusieurs sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Une participation à la mobilité inclusion en perspectives. " Donc, nous envisageons un bus très inclusif, c'est-à-dire qu'il peut accueillir des personnes en fauteuil roulant, des personnes âgées... Nous avons donc des sièges prioritaires à l'intérieur de ce bus. ", annonce Dennis Wakaba, coordinateur du projet Roam. L'entreprise kényane et suédoise à l'origine du bus ne manque pas d’ambitions. Elle entend rivaliser avec les tarifs pratiqués par les concurrents. Pas que, l’évolution de son parc est aussi sur ses tablettes. "Ceux-ci, nous visons 100 unités dans le courant de 2023 et par la suite nous avons commencé le processus de conception d'un bus plus petit pour compléter cela.’’, rassure Dennis Wakaba. Un challenge, alors qu’on estime que moins de 500 des 3,5 millions de voitures sont électriques, malgré les facilités accordées pour leur achat.