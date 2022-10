Kenya : le shilling emporté par la puissance du dollar

Le Shilling a perdu 6 % en raison de la hausse du dollar américain. Cette chute de la monnaie locale a plombé le pouvoir d’achat des populations, provoquant une flambée de prix des biens et services.

Dans le garage Shamas Auto Parts à Nairobi au Kenya, l’atmosphère est quasi-morose. L’activité semble tourner au ralenti. Face à l'inflation, la clientèle est aux abonnés absents. Les prix des pièces de rechange et du carburant ayant atteint des sommets, des kényans optent de plus en plus pour les transports en commun. Un manque à gagner pour les garagistes.

"Parfois, vous constatez qu'il y a une augmentation d'environ 10-25% du coût d'une pièce détachée sur une période de peut-être six à douze mois, ce à quoi les gens ne s'attendent pas. Pour nous, en ce moment, nous sommes dans la vente en gros et au détail de pièces et vous constatez que la plupart des clients se plaignent beaucoup.", explique Michael Gachie, responsable des achats chez Shamas Auto Parts .

La dégringolade du Shilling touche plusieurs secteurs dans le pays. L'inflation galopante freine la consommation, affectant de facto le quotidien des populations.

"Nous continuons à perdre. J'avais l'habitude d'emmener mes enfants en vacances. Ils ne peuvent plus en profiter à cause de l'affaiblissement du shilling. Nous n'avons pas assez de liquidités pour épargner.", a déclaré Albert Chege, directeur du magasin de pièces automobiles Speedlin.

Le dollar est en hausse de 18 % cette année par rapport à un panier de devises clés, selon l'indice de référence ICE du dollar américain. La semaine dernière il fallait 121 shillings pour 1 dollar.

Normalement, les pays pourraient bénéficier de la chute de leur monnaie, car elle rend leurs produits moins chers et plus compétitifs à l'étranger.

Mais à l'heure actuelle, les gains résultant de l'augmentation des exportations sont limités car la croissance économique est en berne presque partout.