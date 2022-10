Inondations au Nigeria : "Nous vivons comme des animaux"

Les Nigérians sont las et en colère après les inondations dévastatrices et meurtrières qui ont frappé le pays. Les autorités locales s'efforcent bien d'acheminer des secours aux centaines de milliers de personnes évacuées de leurs maisons submergées, mais l’aide ne suffit pas et le constat des populations est amer ; de nombreux Etats n’étaient pas préparés à des pluies d'une telle ampleur.

"L'inondation a tout emporté, tout, nos usines, nos entreprises", dit un agriculteur.

"Nous vivons comme des animaux. La plupart de nos maisons se sont écroulées en peu de temps, particulièrement les maisons faites de boue. Si vous rentrez, allez à la rencontre de nos communautés, elles vous diront que l’eau a parfois dépassé les toits", ajoute un autre.

Au total, 33 des 36 Etats que compte le Nigeria ont été impactés par les inondations. Près d’un 1,5 million de personnes ont été déplacée. Plus de 600 personnes ont trouvé la mort.

Au moins 340 000 hectares de terres ont été partiellement ou totalement détruits, aggravant les craintes d’une perturbation de l'approvisionnement alimentaire.