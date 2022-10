Gambie : un boulanger met sa passion au service de la jeunesse

En Gambie, un boulanger met sa passion au service des habitants de Serrekunda et de l’avenir des jeunes.

Dans la boulangerie One Loaf, des apprentis mettent littéralement la main à la pâte et acquièrent des compétences dans la confection de tapalapas, le traditionnel pain ouest africain.

Le pain est ensuite revendu à moindre coût aux habitants du quartier proche de Banjul la capitale afin que tous les habitants puissent en avoir à sa table.

Malgré la hausse du coût des matières premières, le jeune propriétaire Amadou Jallow se bat pour aider sa communauté.

"Nous nous concentrons moins sur le profit, afin de pouvoir donner une petite somme à nos apprentis. Mais le projet est principalement destiné à aider les jeunes, à développer des compétences et aussi à concerner la communauté en faisant du pain abordable pour eux, car nous savons que les grèves [les grèves des boulangers qui ont eu lieu pour augmenter les prix malgré le fait que le gouvernement gambien s'oppose aux augmentations des prix des produits de base] sont trop nombreuses en Gambie." a expliqué Amadou Jallow, boulanger tapalapa et fondateur de la boulangerie " One Loaf ".

Âgé d’une trentaine d’années, Amadou sait à quel point la jeunesse gambienne blasée par le manque d’opportunités professionnelle après le bac. Nombreux sont bacheliers mais peu trouvent un emploi, c’est la raison pour laquelle il a à cœur de proposer cette formation.

"Malheureusement, beaucoup de jeunes, ils ont une mauvaise image de la boulangerie parce qu'ils pensent que c’ est fait pour les gens qui ont abandonné l'école. Mais la fois où j'ai été initié à la boulangerie par mon frère Amadou, j'ai essayé de comprendre que la boulangerie est une science, même une bio-science." a déclaréSuleyman Cham, apprenti boulanger à la boulangerie " One Loaf ".

Amadou Jallow espère donc inspirer les jeunes de son quartier et bien d’autres à se former à vendre du pain à leurs communautés.